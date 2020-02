Homem com faca ataca pessoas em Londres; há vários feridos, diz polícia

Polícia diz que incidente pode estar "relacionado a uma ação terrorista", mas que ainda apura as circunstâncias

Um ataque em Streetham, região sul de Londres, deixou ao menos duas pessoas esfaqueadas neste domingo (2), segundo informou a Polícia Metropolitana da capital britânica. Um homem foi baleado e morto por policiais. As autoridades descreveram o caso como “relacionado a uma ação terrorista”.

A polícia não informou se o homem morto é o autor dos ataques, mas declarou que “as circunstâncias estão sendo avaliadas”, por meio de sua conta no Twitter.

Também na rede social, o serviço de ambulâncias de Londres disse que está atendendo a chamados na região. O bairro é afastado da área central da cidade e fora da área turística.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agradeceu no Twitter aos serviços de emergência pela resposta rápida. “Meus pensamentos estão com os feridos e todos os afetados”, disse.

Há pouco mais de dois meses, outro ataque terminou com várias pessoas esfaqueadas na região da London Bridge, área central da cidade. Duas delas morreram e o suspeito do ataque foi baleado e morto pela polícia. O caso foi tratado como um ataque terrorista.

O ex-chefe do Escritório Nacional de Segurança Contra o Terrorismo, Chris Phillips, disse que o incidente “se parece muito com o que vimos na ponte de Londres há apenas alguns meses”, segundo a BBC.

