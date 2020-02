Homem esfaqueado durante bebedeira na Sobral morre no pronto-socorro de Rio Branco

Jhemisson bebia com conhecidos antes de iniciarem discussão e entrarem em luta corporal

Jhemisson Oliveira da Silva, de 29 anos, morreu na sala de cirurgia do pronto-socorro de Rio Branco, horas depois de ter dado entrada em estado gravíssimo, neste sábado (1). Ele foi ferido a golpes de faca na Rua Antônio Boto, no Bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo populares, Jhemisson estava bebendo com “amigos” em via pública quando iniciaram uma discussão e, depois, entraram em luta corporal. O agressor, de posse de uma faca, desferiu um único golpe no abdômen da vítima.

O homem ainda chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sala do centro cirúrgico.

A polícia ainda chegou na fazer buscas pelo autor do crime, que já foi identificado, mas até agora não foi preso. O corpo de Jhemisson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que inicialmente estava registrado como tentativa de homicídio, mas agora está como homicídio consumado.

