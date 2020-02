Horóscopo 2020: confira a previsão deste domingo para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

A busca por segurança e estabilidade financeira direcionará decisões, escolhas e planos de longo prazo. Aproveite o domingo para avaliar ambições e planejar o futuro. Vênus, Netuno e Plutão transformarão um sonho em realidade num piscar de olhos. Aposte em mudanças e invista numa associação poderosa. Algo do destino envolverá o amor. Encontro marcante.

Touro (21/04 – 20/05)

Fé, otimismo e autoestima positiva marcarão este domingo. Aproveite para aprofundar uma amizade, formalizar uma relação ou reunir amigos, compartilhar conhecimentos e observar outras ideologias. Cumplicidade e companheirismo intensificarão o amor. Se estiver só, empatia num encontro poderá despertar paixão. Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Relaxar num lugar bonito e desenhar o futuro será a melhor opção deste domingo. Sintonia com a natureza despertará sonhos a dois e proporcionará momentos encantadores no amor, temperados com muita sensualidade e romantismo. Expresse os desejos e acerte o rumo numa relação especial. Aproveite para planejar as próximas viagens e curtir aventuras.

Câncer (21/06 – 22/07)

Plutão, Vênus e Lua anunciam um domingo repleto de carinho e notícias que falam ao coração. Encurte distâncias com as pessoas que você ama. Amizades de longa data, amor e relações familiares darão suporte emocional neste período de mudanças e de novos desafios. Alguém se afasta, outra relação se aproxima. Assim seguirá a vida, cheia de surpresas e de emoção.

Leão (23/07 – 22/08)

Aproveite uma onda de energia positiva para enxergar mais longe e arriscar um passo maior na carreira. Caminhos abertos para conquistar novos espaços e concretizar mudanças com garantia de sucesso. Visualize um novo futuro e dê uma virada na sorte. Você poderá seguir novos rumos na vida pessoal e profissional. Conte com boas parcerias e estratégias certeiras.

Virgem (23/08- 22/09)

Sintonia forte com o amor, filhos e amigos de longe ampliará perspectivas neste domingo. Vença barreiras, preconceitos ou medos e encurte distâncias nas relações importantes em sua vida. Bom para se aventurar em novas experiências e ampliar os horizontes. Viagem, formação acadêmica e trabalho em outra localidade serão assuntos em destaque. Casamento em alta!

Libra (23/09 – 22/10)

Hora de se fortalecer interiormente, planejar mudanças com a família e aprofundar vínculos. Aproveite o domingo para pesquisar cursos, organizar a agenda da semana e pensar no plano de carreira. Estudos e cuidados para manter a saúde equilibrada cobrarão rotina disciplinada. Se o plano for mudar de casa, de cidade ou até de país, surgirão boas soluções hoje.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Domingo de muita emoção e intensidade no amor. Conversas a dois trarão segurança e planos de longo prazo. Invista nos projetos a dois e viva com mais prazer. Você estará mais perto dos sonhos. Diálogos com a família e acertos com irmãos facilitarão decisões e trarão mais segurança a partir de hoje. Recupere elos do passado e fortaleça bases de apoio.

Sagitário (22/11 – 21/12)

O cotidiano ficará mais gostoso com família reunida e arrumações na casa. Invista em mais conforto e segurança. Ótimas perspectivas de trabalho na próxima semana inspirarão leituras e estudos neste domingo. Bom também para curtir prazeres gastronômicos, reencontros e momentos carinhosos. Aprofunde relações. Estratégias financeiras aliviarão velhas angústias.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Palavras carinhosas, romantismo e decisões de vida intensificarão o amor. O domingo trará entusiasmo com novos projetos, alegria e prazer. Bom para ir mais fundo numa relação especial. Se estiver só, um encontro hoje será apaixonante e transformador. Resolva assuntos do coração. Sentimentos falarão mais alto do que a razão. Curta as coisas boas da vida!

Aquário (21/01 – 19/02)

Aproveite este domingo para curtir a família e investir no seu conforto. Bom para comprar itens para a casa, ou aumentar o patrimônio e equilibrar as finanças com uma oportunidade imobiliária. Um sonho antigo poderá se concretizar e estabilizar a vida íntima. Determine metas e inicie novo ciclo. Caminhos estarão iluminados, com Sol e Mercúrio em seu signo.

Peixes (20/02 – 20/03)

Novo ambiente social inspirará mudanças. Compartilhe sonhos e elabore planos. A partir da próxima semana, objetivos pessoais ficarão mais claros e definidos. Conversas carinhosas fortalecerão uma relação especial. Hora de resolver dúvidas no amor e aprofundar amizades. Aproveite o domingo para circular, conferir novidades e curtir lugares bonitos.

