Kátia Rejane toma posse para segundo mandato à frente do MPAC

Ocorreu na noite de sexta-feira (31), a solenidade que marcou a posse da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, para seu novo mandato durante o biênio 2020-2022. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades no auditório do Centro Universitário Uninorte.

O ato marcou a recondução ao cargo do corregedor-geral Celso Jerônimo de Souza. Foram empossados também os procuradores de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, Álvaro Luiz Araújo Pereira e João Marques Pires como membros titulares do Conselho Superior, órgão que zela pelos princípios institucionais.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) fez um discurso pregando a união dos poderes para o bem coletivo estadual. “Eu não falo como político, mas como cidadão que respeita a democracia para que possamos vencer os desafios que temos pela frente. O executivo sabe da importância das instituições”, explicou.

Kátia Rejane ao usar a tribuna de honra, fez questão de agradecer o apoio do governador que respeitou a decisão do colegiado de magistrados. “O trabalho que empreendemos nos últimos dois anos, como continuidade sem um projeto iniciado há dez anos, nos posiciona na rota dos avanços e transformações necessárias ao nosso tempo, porque o objetivo é preparar nossa instituição para as gerações futuras do Acre”, declarou.

Além da Procuradoria-Geral de Justiça, a administração superior do MP acreano compreende a Corregedoria-Geral, o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores, órgãos responsáveis por atuar e deliberar em assuntos administrativos, funcionais e institucionais, sendo que nos dois últimos as decisões são tomadas conjuntamente.

No final de 2019, com quase 70% dos votos dos membros do MP acreano, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues foi reeleita para o cargo de chefe da instituição e nomeada pelo governador do estado, Gladson Cameli, para mais um mandato de dois anos.

Perfil

Kátia Rejane de Araújo Rodrigues é natural de Rio Branco (Ac). Formada em Agronomia e Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

Ingressou na carreira do Ministério Público em 1996, atuando na Comarca de Xapuri. Foi também promotora da Infância e Juventude, tendo uma atuação de destaque na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

No ano de 2010 foi promovida a procuradora de Justiça e assumiu, então, o cargo de procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais.

Em 2014, foi eleita pelo Colégio de Procuradores de Justiça para o cargo de corregedora-geral, tendo sido reconduzida, dois anos depois, para mais um mandato.

À frente da Corregedoria Geral, notabilizou-se pelo diálogo, mas, também, pela renovação de um perfil resolutivo, intensificando orientações e fiscalizações, o que otimizou o acompanhamento das atividades funcionais dos membros.

Em 2018, tomou posse como procuradora-geral de Justiça, tornando-se a terceira mulher eleita para o cargo no MP acreano. No final do ano passado, foi nomeada para o segundo mandato após encabeçar a lista tríplice, tendo recebido quase 70% dos votos de procuradores e promotores de Justiça.

