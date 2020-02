MDB deve anunciar pré-candidatura de Roberto Duarte à prefeitura na próxima semana

Visando as eleições deste ano, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciou na manhã desta segunda-feira (3) que convocará a imprensa para uma coletiva, onde deverá anunciar oficialmente a pré-candidatura do deputado estadual Roberto Duarte à Prefeitura de Rio Branco.

Segundo informações repassadas por representantes do MDB, o nome de Duarte faz parte de um consenso da executiva estadual e nacional da sigla.

A coletiva que deverá sacramentar Duarte como pré-candidato emedebista, ocorrerá no dia 10 de fevereiro, falta apenas definir o horário. A reportagem tentou ouvir o parlamentar, mas ele não quis comentar o assunto. Disse apenas estar focado no retorno do segundo ano de trabalhos legislativos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários