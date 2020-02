Morte de empresária, arrastão, concurso e corpo encontrado em matagal; veja as mais lidas

Na retrospectiva semanal, você confere as matérias mais lidas das categorias polícia, política e etc

Chegou o momento de se manter bem informado com os principais assuntos que repercutiram durante a semana no nosso site.

SEGUNDA-FEIRA

Empresária morre após complicações pós-bariátrica e “arrastão” na entrada de restaurante da Capital

O corpo de Ana Karoliny Rocha de Andrade, 36 anos, proprietária da loja Karol La Belle, que morreu após complicações pós-bariátrica chegou a Rio Branco na noite deste domingo (26). Karol, como era conhecida, foi velada no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, no bairro Calafate, onde também foi sepultada na segunda-feira (27). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após circularem informações sobre um possível arrastão em frente ao Restaurante Manto Verde em Rio Branco, na Estrada do Amapá, que teria vitimado no mínimo 10 pessoas na tarde deste domingo (26), uma das proprietárias, Kamila Montovanelli, explicou na segunda-feira (27) que são falsos os boatos de que o fato ocorreu dentro do estabelecimento, e que em nenhum momento os afetados procuraram a direção do empreendimento. O governo do estado também negou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Processo seletivo do Iapen com salários de até R$ 10 mil e coronavírus ameaçando o Acre

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC) divulgou nesta terça-feira (28), o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para atende a atenção básica à saúde prisional. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, traz 16 vagas para níveis médio e superior. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, disse ao ContilNet que a fronteira do Acre, com os países da Bolívia e do Peru, podem ser fechadas caso se confirme casos do coronavírus. “Por ser uma área fronteiriça, temos que ter cuidado redobrado como trabalhos de prevenção para manter esse monitoramento”, disse. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Acreana em primeiro lugar no curso de Direito da Ufac e ex-BBB Vanderson anuncia 19 ações na justiça

A estudante Letícia Casas Moura, 17 anos, primeira colocada no Enem para o curso de Direito da Ufac, é filha do renomado advogado Sanderson Silva Moura, pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Cidadania, o antigo PPS. O assunto repercutiu nas redes sociais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Livre de acusação de assédio, ex-BBB Vanderson anunciou 19 ações para reparar danos após sair do programa. Ainda no pré-confinamento, uma ex-namorada acusou Vanderson de agressão física e psicológica. Após o início do programa, outros boletins de ocorrência foram registrados, com acusações de importunação sexual, estupro e violência doméstica. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Vídeo mostra momento em que 26 presos fogem de presídio em Rio Branco e corpo é encontrado em matagal no Mocinha Magalhães

Um vídeo divulgado pelo Jornal do Acre, nesta quinta-feira (30), mostra o exato momento em que 26 detentos fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde, no último dia 20 de janeiro, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O corpo do jovem Thalisson Jordan Silva Fortes, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (30) em um matagal, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Segundo informações repassadas por populares, o jovem foi executado na noite de quarta-feira (29). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Jovens são mortos a tiros e golpes de machado na frente da avó e caverna encontrada na Serra do Divisor

Os jovens Amós da Silva e Janilton Fonseca foram sequestrados, torturados e assassinados a tiros por membros de uma facção criminosa, na noite desta quinta-feira (30), na Comunidade Baixa Verde, na Estrada de Boca do Acre, zona rural de Rio Branco. Os dois estavam com a avó. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na mesma semana em que esteve na ordem do dia do debate político por causa de uma proposta do senador Márcio Bittar (MDB-AC) recepcionada pela deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC) para reduzi-la da condição de Parque Nacional para a condição de APP (Área Proteção Ambiental), a Serra do Divisor, na fronteira do Acre com o Peru, na região do Alto Juruá, voltou às manchetes. E desta vez, para o mundo: exploradores do tema, alertados sobre os debates em torno da Serra, divulgaram um vídeo em que é revelada a existência de uma caverna desconhecida dentro da montanha que divide o Brasil dos Andes peruanos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

