Petição contra PL que retira proteção integral da Serra do Divisor tem quase 20 mil apoios

A petição online contra o projeto de lei da deputada federal Mara Rocha (PSDB) que transforma o Parque Nacional da Serra do Divisor em Área de Proteção Ambiental (APA) já conta com quase 20 mil assinaturas. A meta atual do abaixo-assinado, criado em janeiro pelo engenheiro florestal Lucas Matos na plataforma Change.org, é de 25 mil apoios. A ideia é mobilizar a sociedade e pressionar a parlamentar acreana a retirar o PL.

Ao mudar a categoria da Serra do Divisor para APA, o projeto permitiria ocupação humana no local, utilização dos recursos naturais e construções civis, inclusive de estradas para acesso à área. O objetivo, segundo Mara Rocha, é criar estruturas para alavancar o turismo no parque, situado na fronteira do Acre com o Peru.

Porém, grupos de defesa do meio ambiente criticam o projeto. Eles denunciam que a retirada da proteção integral da Serra do Divisor poderá contribuir para a devastação de uma das áreas com maior biodiversidade do mundo.

“Precisamos de soluções reais e eficazes econômicas sustentáveis para o Acre e não mais uma ideia unilateral de retrocesso ambiental”, diz o texto da petição, que acusa o projeto de “retrógrado” e de beneficiar “grandes latifundiários”.

De acordo com a deputada, a ideia de transformar o parque em APA é do senador Márcio Bittar (MDB). “Devido a grande importância desse projeto para o Acre e para a região do Juruá, eu pedi autorização do senador para também apresentá-lo na Câmara Federal e o senador assim me autorizou e eu o apresentei. A aprovação desse projeto vai ser de grande importância para o Acre e para a região do Vale do Juruá”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários