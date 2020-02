Polícia Civil entrega intimação para Petrix no BBB; ginasta terá de deixar reality

Depois de uma série de acusações de assédio por conta de seu comportamento no BBB20, Petrix Barbosa terá de deixar o reality show. De acordo com informações divulgadas pelo portal Hugo Gloss nesta segunda-feira (3), a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, entregou na tarde desta segunda-feira (3), no departamento jurídico da TV Globo, uma intimação para que o ginasta preste depoimento.

