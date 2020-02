Policiais civis protestam contra Reforma da Previdência no primeiro dia de sessão na Aleac

Sindicato da categoria também cobra do governo do Acre promessas "ainda não cumpridas"

Policiais civis do Acre participaram na manhã desta terça-feira (4), em frente à Assembleia Legislativa (Aleac), de uma manifestação contra a Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional.

O ato se deu em todo o Brasil e, no estado, foi mobilizado pela Federação dos Policiais Civis da Região Norte (Fepolnorte) e do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol).

Os agentes criticam a diferença de tratamento dado a policiais civis e militares no texto da reforma e querem aproveitar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 133 para apresentar textos aos congressistas corrigindo a disparidade.

A chamada PEC paralela da previdência, aprovada no plenário do Senado e enviada à Câmara dos Deputados, “permite que estados e municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União”. Além disso, ela modifica renúncias previdenciárias, entre outras providências.

De acordo com o presidente do Sinpol, o escrivão Tibério César da Costa, a modificação na previdência no ano passado trouxe prejuízo aos policias civis do Brasil. “Então queremos aproveitar a PEC paralela 133 para contemplar os anseios da categoria”.

Os manifestantes também levaram ao ato problemas locais surgidos na transição do governo anterior para o atual, como o pagamento de retroativos das promoções e a contratação de servidores do concurso público de 2017.

