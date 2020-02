Prefeitura de Cruzeiro do Sul pavimenta AC-407 na Vila Santa Rosa

Segundo o morador Paulo Gaspar, a ação demonstra o compromisso do prefeito com a comunidade

O compromisso com a qualidade de vida dos cruzeirenses é o que move a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro que, mesmo não sendo responsável pela manutenção das rodovias estaduais, realizou a pavimentação do trecho da AC 407 que perpassa a comunidade Santa Rosa.

Primeiro a Secretaria Municipal de Obras realizou serviços de tapa-buracos na comunidade, para em seguida dar início ao recapeamento de um quilômetro da rodovia.

A dona de casa Elcilene Oliveira compartilhou as dificuldades enfrentadas pelos moradores antes da obra. “A situação aqui era triste, tínhamos que tapar buracos para que não houvesse acidente. Nós estávamos usando a rua de traz, pois essa estava intrafegável. Essa obra vai melhorar muito a nossa situação”.

Segundo o morador Paulo Gaspar, a ação demonstra o compromisso do prefeito com a comunidade. “O prefeito nos falou que primeiro taparia os buracos e depois faria o recapeamento. E, graças a Deus, cumpriu com a sua palavra. Só temos que agradecer ao nosso vereador Clodoaldo e ao prefeito pelo trabalho e compromisso”, destacou.

