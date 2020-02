Procurador do AC é desonerado e passa a integrar equipe que investiga escândalo na Petrobras

Uma portaria assinada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta sexta-feira (31), designa dois procuradores da República, mais precisamente dos estados do Acre e Paraná, para atuar com exclusividade na força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

De acordo com informações publicadas pelo Estadão, os procuradores da República Joel Bogo e Luciana de Miguel Cardoso Bogo serão desonerados de suas atribuições junto à Procuradoria da República no Acre e na Procuradoria da República em Umuarama (PR), respectivamente. A procuradora Jerusa Burmann Viecili, que compunha a força-tarefa, foi dispensada, a pedido.

“A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná é dedicada exclusivamente ao escândalo de corrupção na Petrobrás, e também a desdobramentos das investigações naquele estado, como as Operações Integração I e II, que miram fraudes e propinas em contratos de rodovias”, diz um trecho da reportagem.

As informações foram divulgadas pela Procuradoria-Geral da República.

