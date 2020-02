Profissionais da Educação comemoram abertura de quase 700 vagas para servidores efetivos em Rio Branco

Cerca de 200 dos quase 700 candidatos convocados pelo concurso da Prefeitura de Rio Branco para a Educação já passaram pelo Centro de Referência do Servidor Municipal para a entrega dos exames médicos e documentação exigida em edital. A lista foi publicada na semana passada no Diário Oficial do Estado e contempla professores, mediadores, cuidadores, nutricionistas e motoristas para vagas efetivas.

Desta forma, a prefeita Socorro Neri tem enfatizado que, a capital acreana, deve ser a primeira capital do país a contar apenas com servidores efetivos na Educação municipal. “A melhor mensagem que podemos enviar ao futuro é cuidar das nossas crianças, incentivando e dando todas as condições para que elas se desenvolvam e tenham acesso a uma Educação de qualidade. Por isso, essas mulheres e homens que devem assumir essas vagas são essenciais nesse entendimento que nossa gestão tem sobre a importância e o quanto a Educação é fundamental”.

Cynthia Braga foi classificada para a vaga de professora do ensino infantil. Segundo ela, enquanto fazia os exames médicos, ouviu diversos relatos de outros professores que por anos tiveram apenas contratos provisórios. “Quando existe a valorização do professor e de todos os profissionais que fazem a Educação certamente há uma melhoria na qualidade do ensino. Estar na condição de professora provisória me desmotivava. Esse concurso, a abertura dessa quantidade de vagas é uma conquista que deve ser comemorada por todos os moradores da nossa cidade”, disse.

“Eu considero um marco histórico para o município de Rio Branco essa efetivação de quase 100% dos profissionais da Educação. Pretendo exercer minha função com muita dedicação, com muito profissionalismo. Eu, como professor mediador, quero dar o meu melhor com o público da Educação especial para que eles se sintam cada vez mais incluídos e respeitados na sociedade”, contou o professor Jamilton da Silva.

Para atender todos os candidatos classificados e convocados, a Prefeitura montou em esquema para dar celeridade na entrega dos exames médicos e toda a documentação que deve ser apresentada até o dia 13 de fevereiro próximo. O Centro de Referência do Servidor Municipal, localizado na rua Manoel Cesário, número 450, no bairro Capoeira, próximo ao Parque da Maternidade, atende de segunda a sábado, das 8h da manhã às 13h, cerca de 60 pessoas por dia.

