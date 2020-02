Regina Duarte apaga foto com artistas após ser criticada

Atriz aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura do governo federal. Nomeação ainda não foi oficializada

A atriz Regina Duarte recebeu críticas de artistas após publicar fotos nas redes sociais de supostos apoiadores de sua ida para o comando da Secretaria Especial de Cultura do governo federal.

Na última quarta-feira (29) ela anunciou que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a pasta. Porém a nomeação ainda não foi oficializada.

Nesta sexta-feira (31), Regina publicou uma montagem com fotos de diversos artistas que teriam manifestado apoio a sua nomeação por Bolsonaro. Porém, horas depois a postagem foi apagada e substituída.

Na manhã deste sábado, uma nova foto podia ser vista no perfil da atriz na rede social. A imagem era semelhante à publicada inicialmente. Porém, trazia um grupo diferente de pessoas.

Na publicação, a futura secretária de Cultura relatou que, a pedidos, substituiu a postagem. Leia:

“O post anterior que já tinha 457.763 impressões foi trocado ( a pedidos ) por este que recebe agora a nossa querida Rosamaria Murtinho . Muitas Gracias a todos que permanecem e Gracias a Rosinha que chega agora . 🙏🙏🙏🥰💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞graças ao Lucas Mimura que está me ajudando a atender os pedidos dos meus colegas queridos ,🙏, quero lembrar que recebi este post (com esta edição de fotos destes colegas ) como homenagem deles com a estrita finalidade de apoio à minha nomeação de deve se dar em algumas semanas ainda.

Agora estamos vivendo a hora de ‘correrem os proclamas …’ rs”

Artistas que foram citados nas publicações criticaram a menção. A atriz Maitê Proença comentou a publicação e esclareceu que não gostou da atitude.

Segundo Maitê, a postagem passa a mensagem de apoio ao governo de Jair Bolsonaro.

O ator Luiz Fernando Guimarães também usou as redes sociais para fazer um esclarecimento sobre o uso de sua imagem por Regina Duarte.

No caso das atrizes Carolina Ferraz e Carla Daniel, além de terem as imagens incluídas nas publicações, suas mensagens de apoio à Regina foram destacadas na rede social da atriz.

Carla Daniel comentou um esclarecimento na própria publicação. “Regina vamos deixar claro uma coisa. Apoiei a sua coragem e seu amor a cultura e só. Não compactuo com esse governo e nem o anterior. Bjs”, afirmou.

Circula nas redes sociais um áudio atribuído à atriz Carolina Ferraz em que ela também critica a forma como sua imagem foi usada por Regina. Porém, G1 tentou contato com a atriz pra confirmar a autenticidade, mas até a última atualização da reportagem não recebeu resposta.

Mais um capítulo

Diante da repercussão das publicações, que atraíram milhares de comentários favoráveis e críticos à postura de Regina Duarte, a atriz apagou novamente o conteúdo.

Apesar de sua nomeação ainda não ter sido publicada no “Diário Oficial da União” (DOU), Regina Duarte já começou a se inteirar das atribuições da secretaria e reuniu-se neste sábado (1) com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

