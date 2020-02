Repórter denuncia assédio em jogo do Flamengo no Maracanã

Julie Santos, funcionária da FLA TV, relatou o caso após a vitória do rubro-negro por 3 x 1 sobre o Resende

A repórter da Fla TV, Julie Santos, relatou um caso de assédio na arquibancada do Estádio Maracanã durante a partida entre Flamengo e Resende, na segunda-feira (03/02/2020). De acordo com ela, ao término da gravação, “se aproveitaram para passar a mão”.

“Preciso falar que hoje (segunda) aconteceu algo muito chato que eu nem sei como começar. Gente, eu amo gravar com a torcida! Na hora de encerrar o vídeo dos Bastidores, se aproveitaram para passar a mão em mim. Isso é uma falta de respeito!”, descreveu Julie Santos.

A repórter afirmou ainda que não conseguiu identificar o autor do assédio, já que estava cercada por torcedores. “Uma vez eu estava fazendo a entrevista e ouvi alguém gritando: ‘Passa a mão na bunda dela”. Só que o entrevistado disse: ‘tá maluco, olha o respeito’. E dessa vez a pessoa apertou a minha bunda, gente. Tem noção?”, desabafou a profissional, em sua conta no Twitter. Após o relato de Julie, torcedores e torcedoras cobraram o fim do assédio.

