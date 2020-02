Socorro Neri assina Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de São Paulo

Depois de cumprir agenda em Brasília, em busca de parcerias e investimentos para a capital acreana, participar de reunião preparatória da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com o Ministério da Economia, e um seminário sobre a previdência, a prefeita Socorro Neri seguiu para São Paulo e esteve nesta sexta-feira, 31, em reunião com a Controladoria Geral da cidade paulista para assinatura de Termo de Cooperação Técnica e Administrativa.

Ao mesmo tempo em que se empenha em fortalecer as políticas sociais e melhorar a infraestrutura da cidade, a prefeita também tem olhado de forma cuidadosa e criteriosa em busca de instrumentos para o aperfeiçoamento da gestão, de modo a torná-la cada vez mais transparente, austera e eficiente.

Para isso, mesmo com a redução da máquina administrativa, com a reforma que implantou em 2019, fortaleceu o sistema de controle de todos os órgãos municipais por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), responsável pela instituição de mecanismos de transparência e auditoria das contas públicas, além de ter criado a Ouvidoria Geral e a Corregedoria, estruturas voltadas para a apuração e correção de irregularidades administrativas. Esses órgãos também são responsáveis por supervisionar o cumprimento de prazos e metas fiscais, financeiras e de eficiência dos resultados dos planos orçamentários e avaliação dos processos e procedimentos, sugerindo melhorias, a fim de manter a integridade do patrimônio público.

“Ética, integridade e efetividade na aplicação dos recursos dos contribuintes sempre com foco nos interesses públicos, tem sido o norte da nossa gestão em Rio Branco. Temos buscado a uniformidade dos procedimentos e a implantação de mecanismos que melhorem a transparência e garantam a integridade da Prefeitura. Com isso, estamos valorizando na gestão municipal os temas da integridade e compliance que estão no centro das gestões empresariais”, destacou a prefeita.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários