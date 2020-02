TRE concede mandato a PDT na Câmara de Rio Branco no lugar de Laércio

Casa terá prazo de 10 dias para afastar vereador do PRB e empossar pedetista Anderson

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deliberada nesta segunda-feira (3) determinou o afastamento do vereador Laércio Rodrigues (PRB) e a posse de seu suplente Anderson Sandro Pessoa e Silva (PDT) na Câmara dos Vereadores de Rio Branco.

A Justiça entendeu, com base na resolução 22.610 de 2017 do TSE, que a vaga deixada pela ex-vereadora Sandra Asfury em junho de 2019, que renunciou por motivos pessoais, deveria ser do PDT. Ela era filiada ao partido durante a campanha eleitoral, antes de trocá-lo pelo PSC, por onde exerceu seu curto mandato. A ex-parlamentar assumiu a cadeira deixada por Manoel Marcos (PRB), eleito deputado federal em 2018.

Ao sair, Sandra deu lugar ao atual vereador Laércio Rodrigues (PRB). Como, segundo a Justiça, a cadeira deveria ser do PDT, ele deverá deixar o parlamento municipal e ceder o lugar a um pedetista, que, conforme a fila de suplentes, seria Anderson Sandro.

A decisão do TSE será publicada nesta terça (4) no Diário Oficial. A Câmara de Rio Branco terá 10 dias para cumprir a determinação.

Em entrevista exclusiva ao Contilnet, Anderson afirmou que vai esperar o partido se posicionar. Ele também aguardará possível interposição de recursos por parte do PRB e de Laércio. O jovem de 29 anos lembra que o processo começou assim que Manoel Marcos foi eleito, uma vez que, naquele momento, Sandra Asfury já havia deixado o PDT.

“Alguns dirigentes do PRB sabem que essa foi uma decisão justa. Vamos aguardar o desenrolar das coisas e se tudo sair conforme a decisão da Justiça estou preparado para fazer um bom trabalho por Rio Branco”.

