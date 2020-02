Últimas vagas nos cursos técnicos do Ifac estão disponíveis; matricule-se

Restam poucas vagas para os cursos técnicos do Instituto Federal do Acre (Ifac). As vagas são para cursos integrados (ensino médio) e cursos subsequentes (para pessoas com ensino médio completo). Interessados devem ir até o campus e realizar a matrícula. As aulas terão início em fevereiro.

No Ifac de Cruzeiro do Sul, há vagas para o ensino médio nos cursos de Agropecuária e de Meio Ambiente. Também há oportunidade para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer uma profissionalização com o curso técnico em Recursos Pesqueiros.

No campus Xapuri há vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Biotecnologia e em Alimentos. O curso de Alimentos é voltado para pessoas com mais de 18 anos que não tenham feito o ensino médio.

Já no campus do Ifac em Sena Madureira, as oportunidades são para pessoas com mais de 18 anos que não tenham feito o ensino médio. Há vagas para o curso técnico integrado em Administração, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Para Rio Branco, ainda há vagas nos cursos técnicos subsequentes em Recursos Pesqueiros. As aulas serão realizadas no campus Baixada do Sol, no Aeroporto Velho. O campus está com mudança prevista para a Transacreana ainda este ano.

Matrícula

Para garantir uma vaga basta ir até o campus do Ifac e apresentar os documentos para a matrícula. O preenchimento das vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de chegada dos candidatos.

Para a matrícula deverão ser apresentados uma foto 3×4 recente, além de original e cópia dos seguintes documentos: carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor (maiores de 18 anos), Certificado de alistamento militar (candidatos maiores de 18 anos do sexo masculino), comprovante de residência, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental/Médio.

