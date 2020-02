Zequinha Lima, prefeito em exercício, acompanha início do ano legislativo de 2020

Os trabalhos na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul retornaram nesta terça-feira, 4. O prefeito em exercício Zequinha Lima foi quem apresentou a mensagem do Executivo no parlamento municipal.

O presidente da Câmara, Clodoaldo Rodrigues, destacou os desafios do ano. “Vamos buscar melhorar a estrutura física da casa [câmara], estamos tentando conseguir um terreno e, posteriormente, vamos buscar emendas parlamentares para construir uma Câmara maior e melhor”, frisou.

Segundo o prefeito em exercício, os poderes caminham em harmonia. “A Câmara precisa ser independente e foi essa a mensagem que nós deixamos aqui, de autonomia. Mas, ao mesmo tempo de parceria com o poder executivo para que possamos aprovar e desenvolver projetos, que beneficiam a população”, endossou Zequinha.

