Bombeiros efetuam mergulhos e localizam motor e embarcação no rio Caeté

Um temporal que atingiu a região de Sena Madureira, na última sexta-feira (24), deixou rastros de prejuízos em vários locais. No rio Caeté, uma embarcação que estava ancorada na comunidade Cumaru, foi parar no fundo do rio.

O corpo de bombeiros esteve no local, a pedido do proprietário, para resgatar a embarcação e um motor. A guarnição realizou mergulhos em busca de uma canoa e um motor de 13 HP Honda, que afundaram no porto do referido seringal por conta do temporal. Colhemos todas às informações com os moradores, afim de direcionar e planejar os mergulhos.

“A embarcação foi encontrada nos primeiros minutos de busca e fizemos amarrações no barco e no motor para realizar o içamento até a margem do rio”, relatou o tenente Gustavo Marinho, comandante do 6° Batalhão.

Segundo ele, os bens foram retirados com sucesso do fundo do rio com uso do sistema de redução de força e entregue ao proprietário.

