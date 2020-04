Polícia prende sobrinho que matou tio durante bebedeira no interior do Acre

O crime aconteceu no dia 28 de março, no Ramal dos Carobas, distante cerca de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul

O jovem Arlenilson Lima de Oliveira, de 23 anos, conhecido como “Xerim”, foi preso na manhã desta segunda-feira (27), em um bairro do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Após uma minuciosa investigação, a Polícia Civil apurou que o rapaz teria matado a golpes de facas o próprio tio, José Rodrigues de Oliveira, de 46 anos. O crime aconteceu no dia 28 de março, no Ramal dos Carobas, distante cerca de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

José Rodrigues foi morto a facadas e a pauladas, durante uma bebedeira em família. Ele havia discutido com dois sobrinhos. Durante a briga, Arlenilson Lima, de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra o pescoço, cabeça, costas e abdômen do tio.

Outro sobrinho que tem 16 anos, de posse de uma ripa, também atingiu várias partes do corpo de José. Após o crime, os dois acusados conseguiram fugir do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas o homem já estava sem vida. O corpo de José foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul.

No dia em que o crime aconteceu, a Polícia Militar realizou rondas para tentar encontrar os autores do crime, mas ninguém foi preso naquele momento.

O caso foi investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foi identificado e representado pela prisão dos acusados.

