A Furiosa, da PMAC, leva ‘patrulha da música’ ao bairro Taquari na noite desta terça

Em mais uma noite de música nos bairros com a banda A Furiosa, da Polícia Militar do Acre (PMAC), a “patrulha da música” visita o bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. A atividade consiste em levar música às comunidades de Rio Branco, que passam por um isolamento social devido à pandemia causada pela covid-19.

No repertório, o Hino Acreano, clássicos como Roberto Carlos e hinos evangélicos. O objetivo desta patrulha é levar alegria e conforto à população acreana que cumpre a determinação de manter o isolamento social.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários