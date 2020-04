AC não registra novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, informa Sesacre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que não registrou novos casos positivos para coronavírus, assim, permanece em 46 o número de casos confirmados no estado, neste sábado, 4, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O número de casos notificados subiu de 601 para 617. Do total, 465 foram descartados, ou seja, testaram negativo para Covid-19. O número de casos em análise subiu de 98 para 106, neste sábado.

