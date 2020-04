AC receberá ajuda do Hospital Sírio Libanês e Unibanco para combater a Covid-19

O governador Gladson Cameli, juntamente com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, receberam nesta segunda-feira, 27, representantes do projeto Todas pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú Unibanco e Hospital Sírio-Libanês que está ajudando os estados brasileiros com a doação de equipamentos, contratação de profissionais e auxílio no fortalecimento do atendimento na rede pública hospitalar no enfrentamento ao novo coronavírus.

Administrado pela Fundação Itaú Unibanco, a iniciativa conta com recursos na ordem de R$ 1 bilhão para ajudar no combate à doença. De acordo com o médico infectologista e consultor do projeto, Guillermo Sócrates, o propósito do Todos pela Saúde é auxiliar na formatação de um gabinete de crise para o monitoramento e contingenciamento da doença.

“O objetivo principal é montarmos gabinetes de crise hospitalar nas unidades da região que são considerados referência para o atendimento da Covid-19, estruturar um gabinete de crise estadual para que possamos, por meio de gerenciamento, identificar quais são as principais demandas que a região precisa em relação a equipamentos, equipes e espaço físico para montagem de estruturas de atendimento para pacientes”, explicou Sócrates.

O Todos pela Saúde já fez a doação de respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs), monitores, bombas de infusão e ainda contribuiu com a contratação de profissionais para atuarem na rede pública. No Acre, a ajuda foi solicitada para o Pronto-Socorro de Rio Branco, Hospital do Juruá e Hospital Regional do Alto Acre.

Na oportunidade, Guillermo aproveitou para elogiar a receptividade e interesse do governo acreano em receber ajuda para ampliar sua assistência hospitalar à população.

“Tivemos a grata surpresa de identificar uma estruturação, como o funcionamento do COE [Centro de Operações Emergenciais]. Tivemos o apoio integral da Secretaria de Saúde, que nos ouviu. Já estamos montando esses gabinetes nos hospitais de referência e os dados passarão a ser alimentados provavelmente a partir de hoje para que possamos ter o conhecimento de acompanhar como está a região”, enfatizou.

“Toda ajuda é muito bem-vinda neste momento”, afirmou Gladson

Durante a reunião, o governador Gladson Cameli demonstrou aos representantes do projeto as medidas adotadas pelo Estado no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Citou a ampliação de leitos de UTI, compra de medicamentos e insumos, além do esforço para a contratação de mais profissionais para atuarem na linha de frente contra a Covid-19.

Mediante todos os esforços que estão sendo feitos, Gladson agradeceu o apoio do Todos pela Saúde e deixou claro que o Estado está disponível para receber todo tipo de ajuda neste momento.

“O Governo do Acre agradece imensamente a Fundação Itaú Unibanco e o Hospital Sírio-Libanês por nos ajudar e oferecer uma mão amiga na hora em que mais estamos precisando. São essas atitudes que contribuem e muito para que mais vidas sejam salvas. Eu tenho certeza que será por meio da união de todos que vamos vencer o coronavírus”, declarou Cameli.

O secretário Alysson Bestene ressaltou que a chegada do projeto Todos pela Saúde ao Acre é mais um importante aliado para enfrentar o novo coronavírus. De acordo com o gestor, a meta é colocar logo em prática o reforço na rede pública para que a população seja atendida da melhor maneira possível.

“Essa ajuda chega em um momento importantíssimo para os estados com maior dificuldade de aquisição de materiais. Ficamos felizes e, ao mesmo tempo, mais confortados por saber que teremos esses profissionais ao nosso lado combatendo essa epidemia. Agora, o que mais queremos é colocar tudo isso em prática para que possamos avançar no combate a essa doença”, analisou.

