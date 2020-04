Acre despenca em ranking da transparência sobre dados do Covid-19 e entra no pior grupo

De acordo com ranking de ONG internacional, estado não evoluiu no fornecimento de dados

Uma nova atualização do ranking da ONG Open Knowlledge Brasil traz o Acre despencando no quesito transparência. De acordo com dados já noticiados no nosso site, o estado estava em 14º lugar e caiu para 19º, não mostrando absolutamente nenhuma evolução nos quesitos avaliados pela instituição.

O estado, de acordo com publicação do G1, está na categoria opaco, a pior das classificações. “O Espírito Santo encontra-se justamente na categoria “opaco” junto a outros seis estados (Goiás, Santa Catarina, Acre, Sergipe, Amapá e Pará). Entre todos os grupos este é o que mais precisa avançar consideravelmente na qualidade das informações divulgadas”, diz um trecho da publicação do site.

O Índice de Transparência da Covid-19 visa avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia que são publicados pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais, tendo em vista a importância da informação para enfrentamento da doença.

