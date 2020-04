Acre deve deixar de arrecadar mais de R$ 580 milhões em impostos em 2020

A pandemia de coronavírus que atinge o Acre há cerca de 40 dias pode provocar a menor arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais desde 2017. Segundo projeções do Impostômetro, medidor estatístico de tributos pagos pelos contribuintes em todo o Brasil, o Estado recolherá em 2020 R$ 3,5 bilhões em impostos.

O número é 14% menor que o arrecadado no ano passado, quando os governos federal e do estado, além das prefeituras dos 22 municípios, abocanharam mais de R$ 4,1 bilhões dos acreanos. Representa, também, uma redução de mais de 7% em relação a 2018, ano em que foram pagos R$ 3,8 bilhões em tributos.

O fechamento de parte significativa do comércio local para desestimular interações sociais a fim de evitar a rápida propagação do novo coronavírus é o principal motivo para a queda histórica na arrecadação.

Entre os impostos federais pagos pela população estão Cide, Cofins, CPMF, CSLL, FGTS, Fundaf, IE, II, IOF, IPI, IR, ITR, PIS/Pasep, Previdência, taxas e outros.

Os impostos estaduais captados pelos governadores reúnem ICMS, IPVA, IR, ITCMD, Previdência, taxas e outros. Já o Município recolhe IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros.

A arrecadação de impostos serve para manter a máquina pública e custear as necessidades de investimentos na sociedade. Porém, no ranking do Índice de Retorno e Bem Estar Social, que faz relação entre a captação de impostos e sua aplicação, o Brasil o ocupa a 30ª posição e é classificado como um país que tem tributo demais e retorno de menos.

