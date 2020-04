Acre discute ações da Covid-19 na Segurança Pública durante videoconferência com ministro Moro

Na oportunidade, Moro apresentou as ações no combate à pandemia no âmbito da Segurança Pública

As unidades de perícia técnica das Polícias Civil e Federal podem auxiliar na realização de testes para Covid-19. Esse foi apenas um dos temas tratados na reunião por videoconferência, realizada nesta quarta-feira, 8, entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e os secretários de Estado de todo país. O coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos comemorou a informação, considerando que já estava em tratativa com a Direção-Geral da Polícia Civil acerca da viabilidade da demanda.

“O ministro Sérgio Moro já havia autorizado aos estados utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações de controle ao novo coronavírus, e uma das medidas que pensamos foi justamente priorizar a realização de testes nos profissionais da área de segurança por meio dos laboratórios de perícia técnica”, ressaltou o secretário.

Durante a reunião, o secretário contou com o apoio técnico do coordenador do Arco Norte da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça, Maurício Pinheiro Soares, e do coordenador do Operacional do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Sousa Filho.

Na oportunidade, Moro apresentou as ações no combate à pandemia no âmbito da Segurança Pública, principalmente no tocante à aquisição e distribuição de EPIs, testes laboratoriais e vacinação das forças policiais, considerando que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

O ministro também compartilhou com os secretários de Estado a preocupação com os indivíduos colocados em prisão domiciliar por questões humanitárias ligadas ao coronavírus e que uma semana depois são presos cometendo crime.

Ao final do encontro, o ministro anunciou que a reunião por videoconferência ocorrerá quinzenalmente.

Ações integradas no Acre

O secretário Paulo Cézar informou das ações conjuntas já em andamento em território acreano, com apoio logístico da Seopi e das que estão em fase de tratativas junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). “A ideia é integrar cada vez mais. Garantir a segurança das forças policiais para que juntas possam assegurar as medidas necessárias à proteção da sociedade”.

