Acre é estado que menos reduziu preço e continua com a gasolina mais cara do Brasil

No cenário nacional, combustível caiu 7,07% na primeira quinzena de abril

De acordo com a pesquisa realizada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o preço médio da gasolina nos postos no Brasil caiu 7,07% na primeira quinzena de abril ante o mesmo período do mês anterior, para 4,324 reais por litro, após redução de preços pela Petrobras nas refinarias.

A realidade não é a mesma para o Acre. Se olhar para o ranking, o estado é o segundo do país que menos reduziu o valor, com -3,69%, ficando atrás apenas do Amazonas, que pontuou -2,72%.

Na comparação com março, os Estados que registraram maiores quedas no preço na primeira quinzena de abril foram no Paraná (-11,82%), Distrito Federal (-10,43%), Mato Grosso (-8,46%) e Piauí (-8,37%).

O registro com base em transações realizadas com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, mostra ainda que o Acre (4,801 reais) e Rio de Janeiro (4,741 reais) são os Estados com o combustível mais caro. Paraná (3,866 reais), Santa Catarina (3,957 reais) e Distrito Federal (3,977 reais) são os Estados com os preços mais baixos.

