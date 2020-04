Acre é o quarto no Norte em venda de álcool em gel, mostra pesquisa

De acordo com pesquisa divulgada, estado está em quarto lugar com aumento de 116%

Com aumento percentual de 116%, o Acre é o quarto estado da Região Norte no ranking de vendas de álcool em gel. Os dados são do Farmácias APP, aplicativo de vendas online de saúde e beleza do Brasil. O Amapá lidera com aumento de 210% nas vendas no primeiro bimestre de 2020.

O segundo colocado é o Pará, com aumento de 143% no faturamento gerado por esse item. Em terceiro lugar está Tocantins, com incremento de 134%. Depois do Acre, vem Roraima em quinto, com 79% e, em sexto está Rondônia (+76%).

Com apenas 27% de aumento nas vendas, o Amazonas é o último entre os estados do Norte. O levantamento abrange todo o mercado farmacêutico brasileiro, tanto físico quanto e-commerce.

