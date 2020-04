Acre e Tocantins são os únicos estados do país sem mortes por coronavírus

Entre os 26 estados do país e o Distrito Federal, apenas Acre e Tocantins não registraram mortes pelo novo coronavírus. O ministério da Saúde atualizou, na tarde de hoje, os números da covid-19; nas últimas 24 horas foram constadas 72 novas vítimas da doença.

No boletim divulgado, não constam mortes causadas pelo vírus no Mato Grosso. Ontem, no entanto, o ministério havia incluído um caso. O governo do estado já divulgou que um paciente de 54 anos morreu na cidade do Lucas do Rio Verde, na madrugada de ontem.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários