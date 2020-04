Acre recebe R$ 16 milhões para enfrentamento ao coronavírus 

Os municípios que mais receberam recursos foram Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou nesta terça-feira (14) que Acre recebeu mais de R$ 16 milhões para enfrentamento ao novo coronavírus que já registrou três vítimas fatais e 99 casos confirmados da doença.

O tema foi bastante comentado na sessão deliberativa online dos deputados estaduais. Serão transferidos R$ 4 bilhões por mês aos estados durante quatro meses. O Acre vai receber parcelas de R$ 4 milhões.

O recurso foi publicada, em edição extra do Diário Oficial da União, no início de abril. A Medida Provisória (MP) nº 938/2020 garante apoio financeiro da União aos estados e municípios.

Em contato com o governador Gladson Cameli, Ele informou que o referido recurso vai ser repassado aos municípios e os prefeitos vão decidir como vai ser usado. “Como e onde será aplicado é com os gestores”, declarou.

Os municípios que mais receberam recursos foram Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ambos vão receber juntos, mais de R$ 280 mil. A cidade de Acrelândia, com mais casos de coronavírus no Acre, vai receber R$ 2,7 mil.

