Acre tem aumento no número de mortos por policiais e ultrapassa dois estados do Norte

A Globo publicou nesta quinta-feira (16) um relatório técnico com mapa mostrando taxas de mortes de pessoas por policiais militares e civis em cada um dos estados brasileiros.

No cenário, o Acre registrou 20 pessoas mortas por agentes em 2019, ficando à frente de Roraima, que registrou 12 mortes, e Tocantins, que pontuou 15.

O estado vizinho, Rondônia, registrou 22 mortes na categoria. O Rio de Janeiro foi o estado que mais registrou mortes por PMs e civis: 1.810.

Mesmo pontuando 1 morte a mais que em 2018 (19 mortes), o estado acreano teve seu maior pico em 2017, quando registrou 68.

O Brasil teve ao menos 5.804 pessoas mortas por policiais no ano passado – um dado maior que em 2018. No mesmo período, 159 policiais foram assassinados – número bem menor que o do ano anterior.

