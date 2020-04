Acre tem mais 24 novos casos de coronavírus diagnosticados; número chega a 258

Até o momento o número de óbitos permanece em 11, de acordo com o Ministério da Saúde

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, atualizado neste sábado (25), o número de casos de coronavírus no Acre saltou de 234 para 258 em 24 horas.

O aumento corresponde a 24 casos a mais.

Até o momento o número de óbitos permanece em 11 e a taxa de letalidade em 4,3%.

