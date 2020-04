Acre tem primeira morte por coronavírus: mulher de 79 anos morreu na Upa nesta segunda

A aposentada Antonia Vírgilio de Holanda, de 79 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco, tornando-se o primeiro óbito confirmado de Covid-19 no Acre, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, às 13h15 desta segunda-feira, 6.

Antonia Holanda havia sido internada por volta das 13 horas da última sexta-feira, 3, na UPA do Segundo Distrito, referência para testes e internação de pacientes com Covid-19, com uma crise forte de dispneia [quando a respiração fica irregular e ofegante, além de tosse e falta de apetite, todos os sintomas para a infecção por coronavírus]. O exame dela deu positivo para a doença.

A idosa foi prontamente internada e estava em estado grave, respirando por aparelhos até o início da tarde desta segunda-feira, 6.

Com a morte da aposentada, o Acre registra o primeiro óbito causado pela pandemia no estado, e que oficialmente, já contaminou 46 pessoas.