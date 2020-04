Acreanos se aglomeram em longas filas nas agências da Caixa Econômica, na Capital

Todos buscam atendimento para o saque do auxílio emergencial do governo federal

Na manhã desta quinta-feira (30), centenas de pessoas estiveram aglomerados em longas filas nas agências da Caixa Econômica Federal, em Rio Branco.

A reportagem fez uma transmissão ao vivo e mostrou a movimentação intensa desde o banco, localizado no Bosque. No local, a fila estava dando voltas nas imediações.

Já no Centro de Rio Branco, as filas se concentraram nos dois bancos e também davam voltas gigantescas. Segundo Eliane Santana, moradora do bairro Abraão Alab, o atendimento estava “péssimo”. “Está demorando muito para realizarem atendimento, acordei cedo e não tomei café”, disse.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Relatos divulgados apontam que a maioria das pessoas chegou por volta de meia-noite desta quinta-feira.

Em contato com um vendedor ambulante que não quis gravar e se identificar, as filas ajudam-no a ganhar uma renda extra. “Não se pode aglomerar, mas já que está, estou em busca de arrecadar meu dinheiro para garantir o sustento diário”, ressaltou.

Todos buscam atendimento para o saque do auxílio emergencial do governo federal, que vai de R$ 600 a R$ 1.200.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários