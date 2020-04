Adolescente é baleado por dupla em moto quando visitava parentes no bairro Belo Jardim

Um adolescente de 16 anos foi baleado nas costas, na tarde deste sábado (18), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima não reside no bairro, apenas estava na casa de parentes. O adolescente é da zona rural do município de Manoel Urbano e estava na companhia de seu irmão, que também é menor de idade.

Dois homens numa motocicleta de 300 cilindradas, de cor preta, se aproximaram da vítima e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou 9 disparos. O bandido errou 8 dos tiros, e apenas um atingiu o rapaz, na região das costas. Em seguida, o criminoso voltou correndo para o veículo e então fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o adolescente ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

