Advogada acreana curada de covid-19 elogia saúde pública do estado

Elogios

A advogada Isabela Fernandes fez vários elogios a equipe de saúde que tratou de sua contaminação pelo covid-19. Curada ela agradeceu o esforço e o empenho dos servidores da saúde pública do Acre.

Destacar

Há de se destacar o trabalho de excelência que vem sendo feito por esses profissionais. Focados, todos eles merecem nosso aplauso. Diferente do início dos casos confirmados do coronavírus no Acre, o que se ver são muitos elogios e agradecimentos.

Eleições confirmadas

O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai assumir o Supremo Tribunal Eleitoral, embora tenha se manifestado a favor de foco total no combate a pandemia que atinge o mundo, disse que não há, por enquanto, nenhuma possibilidade de mudança no calendário eleitoral.

Sem vacinação

Uma excelente notícia foi dada na manhã desta quarta-feira (8) aos pecuaristas do Acre. Foi cancelada a vacinação de aftosa que aconteceria em maio. Em tempos de crise pelo covid-19, não tem notícia melhor.

Edvan comemorou

O secretário de produção e agronegócio, Edvan Azevedo, disse que essa notícia é digna de comemoração. Ele atribui o cancelamento da vacinação ao esforço do governo do Acre para que o Estado entre no bloco de avanço sanitário sem vacinação.

Tem peixe

O secretário aproveitou para informar a população acreana que terá peixe em abundância durante o feriado santo. Maciel também atribui essa fartura ao apoio que os piscicultores vêm recebendo.

Demissões

A Casa Civil continua fazendo a limpa em alguns cargos comissionados indicados por quem insiste em não falar a mesma língua do Palácio Rio Branco. Dizem que a tesoura está afiada e deverá fazer novos cortes.

Baixou

A gasolina baixou em vários postos da capital. Infelizmente a atitude foi registrada após a abertura de procedimento investigatório pelo Ministério Público Estadual. Só vai na pressão.

Colocaram o pé no freio

Comerciantes que ensaiaram aumento de alimentos da cesta básica também colocaram o pé no freio assim que foram notificados pela promotoria de defesa do consumidor.

Trump e Bolsonaro

Os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro seguem colecionando crises internacionais. Nesta terça, a maior autoridade americana ensaiou boicote a Organização Mundial de Saúde, segundo ele, a instituição teria escondido os riscos do covid-19 na China.

Mão amiga

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) concluiu junto aos juízes que gerenciam recursos do Fundo das Penas Pecuniárias, o levantamento de valores disponíveis que serão destinados prioritariamente para a área de saúde. Ao todo, 17 unidades judiciárias do Estado do Acre disponibilizam pouco mais de R$ 1 milhão, que podem ser direcionados, mediante requerimento do Poder Público, na aquisição de equipamentos e insumos necessários aos profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no combate a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Enquanto isso…

A prefeitura de Cruzeiro do Sul está pavimentando ramais. Foi concluída as obras de pavimentação asfáltica no Ramal da Buritirana. Os moradores da comunidade aprovaram os serviços que, além de facilitar o escoamento da produção, melhorou o acesso ao ramal para toda a população.

