“Ainda não recebemos salário neste ano”, diz meia do Vasco

O meio-campista Andrey, do Vasco, declarou que o elenco cruzmaltino não recebeu nenhum salário em 2020. Segundo o jogador, o assunto tem sido discutido entre jogadores e diretoria.

“O que tem saído na imprensa é verdade. Esse ano, a gente não recebeu nenhum salário. Mas acho que a diretoria está trabalhando em relação a isso. Nós, jogadores, estamos conversando com a diretoria e eles esperam solucionar o problema o quanto antes”, disse em entrevista à Fox Sports.

Na opinião de Andrey, os problemas extracampo foram decisivos para a saída de Abel Braga do comando do time. O meio-campista acredita, inclusive, que a paralisação do futebol por conta do Coronavírus possa fazer bem ao Vasco.

“O Abel tentou fazer de tudo para a parte técnica do Vasco funcionar. Mas tem alguns problemas extracampo que atrapalharam muito. A parada até foi boa para consertar o que está errado. Todo mundo sabe dos problemas do Vasco. Isso atrapalhou muito o trabalho do Abel. […] Quem sabe, depois da quarentena, a gente possa voltar com um futebol melhor”, completou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários