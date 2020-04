Aleac aprova crédito de mais de R$ 90 milhões para uso no combate ao coronavírus 

Foi realizada no início da noite desta quinta-feira (16) sessão extraordinária, onde os deputados estaduais votaram o pedido oriundo do Poder Executivo, no caso, crédito adicional especial no valor R$ 91.972.343,85 (noventa e um milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). O PL foi aprovado por 20 votos.

Na matéria, diz que fica instituído o Programa Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), que tem por objetivo fortalecer a atenção à saúde para a promoção de ações e serviços de prevenção, orientação, tratamento e reabilitação aos pacientes contaminados/contagiados pelo Coronavírus Covid-19, atuando de forma integrada com municípios, sociedade organizada e os Poderes Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública e as diversas áreas do Poder Executivo.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse ser favorável à matéria do poder executivo, porém, pede que o governo acrescente no programa a aprovação de projeto de autoria do deputado estadual Jenilson Leite (PSB) que visa proteger e garantir gratificação aos servidores da saúde. “Não podemos deixar os servidores públicos de fora disso. Eles que atuam na linha de frente devem ser valorizados”, declarou.

Magalhães, teve uma emenda aprovada por unanimidade aonde visa destinar R$ 10 milhões do programa, os servidores de saúde e segurança.

A execução do programa dar-se-á pela atuação conjunta dos órgãos estaduais responsáveis pela execução das iniciativas de saúde, bem como pela colaboração dos demais órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, entes paraestatais e da iniciativa privada.

