Amor, dinheiro, trabalho e futuro: veja o que os astros lhe reservam de acordo com seu signo

Escorpião (23/10 – 21/11)

Fique de olho no futuro e nas oportunidades! A Lua apontará caminhos de evolução da carreira. Aproveite o sábado para se inspirar no trabalho e ampliar as comunicações. Mudanças na maneira de pensar e de se comunicar abrirão portas. Negócios estarão aquecidos neste fim de semana. Demandas e despesas também irão aumentar. Alguém do passado se reaproximará.