Âncora do Jornal Nacional surpreende equipe e pede demissão da Globo

O jornalista Matheus Ribeiro decidiu pedir demissão da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, nesta quarta-feira (8). O âncora, que já apresentou o Jornal Nacional, tomou essa decisão após a emissora anunciar redução dos salários.

Segundo a coluna de Leo Dias, do UOL, o apresentador não concordou com uma substancial queda no seu salário, por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. A equipe da afiliada foi surpreendida pela decisão anunciada pela diretora de Jornalismo da TV Anhanguera, Brenda Freitas.

Matheus Ribeiro ficou conhecido nacionalmente ao se tornar o primeiro âncora assumidamente gay a ocupar a bancada do JN. Seu namorado, o policial Yuri Piazzarollo, acompanhou a estreia do jornalista nos estúdios do canal no Rio de Janeiro.

Além de sua aparição no ano passado, ele já estava convocado para reassumir a bancada do telejornal da Globo em mais duas ocasiões neste ano. A próxima dela seria no próximo dia 9 de maio.

Já na afiliada, ele apresentava o Jornal Anhanguera – 2ª edição há quatro anos. Além disso, ele fazia participações nos telejornais da GloboNews e também atuou como repórter da afiliada goiana da Globo por dois anos.

