Angélica anuncia bazar com roupas dos filhos para ONG infantil

A apresentadora Angélica afirmou, em publicação feita no seu Instagram, nesta segunda-feira (06/04), que fará um bazar solidário com as roupas dos filhos. Ela ainda adiantou que o dinheiro será revertido em doações para uma ONG que presta assistência para crianças de baixa renda.

“Mais do que nunca a gente precisa se unir e ajudar os mais vulneráveis com o que for possível. Aqui em casa meus filhos também querem fazer parte desse esforço solidário”, escreveu na legenda.

“Além das doações semanais da nossa família, resolvi fazer mais um bazar solidário, com peças escolhidas pelo Joaquim, Beni e Eva. 100% da renda será revertida para ONG One by One, que presta assistência para crianças de baixa renda com necessidades especiais”, explicou a esposa de Luciano Huck.

