Anitta faz campanha para tirar Manu Gavassi do BBB 20

A cantora Anitta pediu ao seus fãs, em anúncio nos Stories do Instagram, que votem para que Manu Gavassi deixe o Big Brother Brasil 20. Ela está no paredão com Babu e Mari. Um deles vai deixar o programa na noite de terça-feira (21).

Anitta está deixando claro a sua torcida por Babu, mas a escolha por Manu pode ter a ver com o fato de a sister ser amiga de Bruna Marquezine. As duas se tornaram um desafeto oficial após o beijo entre Neymar e Anitta, que aconteceu após Marquezine desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, no dia 4 de março do ano passado.

Pouco antes, Marquezine curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora.No entanto, Anitta já havia dito que não é amiga de Marquezine e que nunca foi a um camarote para provocar ninguém. “Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, às vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado, nem comigo nem com ninguém”, afirmou.

Marquezine voltou a ativar a sua conta no Instagram no dia 8 de março, após receber uma homenagem da apresentadora Maísa.

