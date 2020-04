Após desentendimento, ex-presidiário atira na cabeça do próprio sobrinho

Por conta da distância e o difícil acesso, polícia ainda não efetuou a prisão do autor

Uma confusão em família quase resultou em tragédia na zona rural de Manoel Urbano. Welliton Ferreira Gomes, de 29 anos, levou a pior e foi parar no pronto socorro, baleado na região da cabeça por um tiro de espingarda. Segundo consta, a vítima escapou porque o tiro acertou de raspão.

O acusado é o tio da vítima, Alzerino Pedro de Andrade, conhecido por Capixaba, de 60 anos de idade, que não foi preso. Segundo informações colhidas pela polícia, tio e sobrinho moravam na mesma residência e em dado momento se desentenderam por motivo ainda não esclarecido.

Nesse instante, Capixaba se apossou de uma espingarda calibre 20 e efetuou dois disparos contra welliton, que foi atingido na cabeça.

Socorrido por populares, deu entrada na unidade mista de saúde de Manoel Urbano, onde iniciou o tratamento. Segundo informações, não corre risco de morte.

Por conta da distância e o difícil acesso, a polícia não efetuou a prisão do autor. O local fica no ramal Novo Destino, a 8 quilômetros da BR-364, na altura do quilômetro 23, sentido Manoel Urbano a Sena Madureira.

