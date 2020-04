Após mortes e aumento de casos de covid-19, Gladson deve desistir de ‘afrouxar’ decreto

O cenário mudou após os dois casos de mortes por coronavírus em Rio Branco. Segundo informações ‘palacianas’, o governador Gladson deve desistir de ‘afrouxar’ o decreto que mantém o comércio fechado, como havia sido divulgado antes das mortes e do boletim emitido na tarde desta quarta-feira (8), onde constam mais 8 confirmações de covid-19, elevando o número de infectados para 59 no Acre.

Por outro lado, a reunião marcada com os representantes empresariais para traçar os rumos a serem tomados diante da pandemia do coronavírus, ainda não ocorreu. “Em virtude dos últimos acontecimentos, acreditamos que o decreto com a suspensão de atividades seja mantido, ou seja, a quarentena deve continuar”, revelou a fonte que pediu sigilo nas informações.

AULAS SUSPENSAS

Em reunião com a Prefeitura de Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) decidiu manter as aulas da rede estadual de ensino suspensas até o dia 30 de Abril.

A prefeitura, inclusive, já havia anunciado a medida juntamente com as instituições privadas de ensino. Agora, foi a vez do governo prorrogar o decreto que já perdura desde o dia 17 de Março.

NÚMEROS NO ACRE

O Acre tem 58 casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Ao todo foram 735 casos notificados, desse total, 604 deram negativo e 73 estão em análise.

Até o momento, 37 pessoas já receberam alta da doença no estado, o que significa que elas não apresentam mais o vírus no organismo. Duas pessoas morreram por contaminação pelo coronavírus, a primeira, uma idosa de 79 anos, na segunda-feira (6). A segunda foi outra idosa, de 75 anos, cuja morte ocorreu no final da tarde de terça-feira (7), pouco mais de 24 horas depois da primeira.

