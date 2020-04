Após entrada do Ipê, parte da Amadeu Barbosa também é isolada pela RBTrans

Na tarde de quarta-feira (22), a A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), fechou o estacionamento do Parque do Tucumã, na entrada do Ipê, local de caminhada e práticas de outras atividades físicas onde, mesmo com o decreto de isolamento social, concentrava aglomerações de pessoas.

Nesta quinta-feira (23) foi a vez de parte da Avenida Amadeo Barbosa. Os agentes da RBTrans isolaram a entrada para a Arena Acreana, onde fica o espaço Arena Rio Branco, local recentemente inaugurado pela Prefeitura de Rio Branco que contém, entre outros equipamentos, uma pista de caminhada e também concentra grande quantidade de pessoas, em especial no fim da tarde.

A recomendação dos médicos é que as atividades físicas sejam feitas, de forma adaptada, dentro de casa, devido o risco de proliferação da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários