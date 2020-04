Após perder mais de 150 mil seguidores e contratos, Pugliesi desativa Instagram

O Instagram de Gabriela Pugliesi saiu do ar na tarde desta segunda-feira (27) após a blogueira se envolver em mais

O Instagram de Gabriela Pugliesi saiu do ar na tarde desta segunda-feira (27) após a blogueira se envolver em mais uma polêmica, desta vez reunindo amigos e quebrando a quarentena em uma ‘festinha em casa’. A Coluna do Leo Dias procurou a influencer para saber o que houve. Inicialmente ela não nos atendeu, mas depois enviou uma mensagem a este colunista contando que desativou sua rede social: “Eu quis sair. Desativei a conta porque preciso dar um tempo de tudo. Aprender com tudo isso, nada mais! Eu to muto mal e vou usar tudo isso para aprender, refletir, evoluir como pessoa e valorizar. Faz parte da vida, e eu como ser humano, estou sujeita a erros e acertos. Só me resta aprender com tudo”

Erasmo Viana, marido da blogueira, também desativou a rede social.

Após polêmica, Pugliesi diz querer ‘reclusão’: “Estou calada para aprender”

Mais cedo, antes de desativar a conta, Pugliesi falou com a Coluna e, em conversa exclusiva, disse estar em busca de reclusão. Ela também admitiu que errou.

“Respeito e gosto muito do seu trabalho, mas neste momento gostaria que entendesse a minha reclusão”, disse ela a este colunista, quando procurada nesta segunda-feira (27). Ela completou: “O que eu fiz foi muito grave, irresponsável da minha parte e estou calada para poder aprender com isso. Não quero parecer me justificando porque não há justificativa. Assumo totalmente meus erros e vou dedicar esse tempo pra refletir, aprender e lidar com as consequências de tudo isso.”

Por falar em consequências, Pugliesi perdeu contrato com diversas marcas após a tal ‘festinha’ em casa com amigos. Mais de nove marcas se posicionaram, publicamente, contra a atitude da digital influencer.

Vale lembrar que Gabriela foi uma das primeiras celebridades brasileiras a serem diagnosticadas com a Covid-19, ainda março, após a festa de casamento de sua irmã na Bahia.

Desde sábado, Pugliesi tinha perdido mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.

