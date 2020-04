Após perder o pai e o avô, Montillo sofre com a mãe infectada pelo coronavírus

O pai e o avó do jogador morreram no início do mês, vítimas de Covid-19, e agora Montillo sofre com a mãe infectada

O drama familiar de Walter Montillo, ex-Botafogo, Cruzeiro e Santos, parece não ter fim. Depois de perder o pai e o avô para o coronavírus no início do mês, o meia da Universidad de Chile agora teve a sua mãe diagnosticada com a Covid-19 .

A informação é do canal argentino “TyC Sports”. Marta está internada no Instituto Médico Brandsen, na cidade de Lanús, e havia sido isolada preventivamente por ter tido contato próximo com o marido, Walter Oscar, de 60 anos. Mesmo assim, ela não conseguiu evitar o contágio.

O pai de Montillo morreu vítima do novo coronavírus no dia 7 de abril, após ser internado com graves problemas respiratórios. Alguns dias antes, seu Óscar, de 91 anos, avô do atleta, também veio a óbito dias antes também em função de problemas respiratórios.

