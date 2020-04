Após queda de árvore em fiação, móveis e três casas são incendiadas no Acre

Toda a cena de terror vivenciada pelo jornalista Enarde Fernandes e por parte de sua vizinhança aconteceu na noite de sexta-feira (3), no km 14 da Estrada de Porto Acre, após a queda de uma árvore que interditou a estrada, queimou um transformador de energia e causou incêndio em algumas residências da região.

“Eu estava na cidade, retornando para casa, quando percebemos que a árvore estava ali caída e interrompendo a passagem. A árvore derrubou toda fiação que traz energia para a população daqui. Até aí, só uma tragédia natural. Acionamos o Corpo de Bombeiros”, informou.

Enarde explicou que os agentes fizeram a retirada dos entulhos com o apoio da população, e a Energisa, responsável pelo abastecimento, imediatamente enviou uma equipe até o local para fazer o reparo. O trabalho demorou mais de 2 horas.

“Eles religaram toda fiação desligada, mas com a queda da árvore, um transformador que fica em frente à minha casa foi danificado, mas isso não foi identificado por eles. No momento em que a energia foi restabelecida, que cheguei em casa, o transformador estourou, causando uma tragédia”, disse.

O jornalista explicou que o maior desespero começou a partir daí. “Quando entrei na minha casa, uma chama de fogo enorme começou a tomar conta de tudo. Na casa da minha mãe, que fica no mesmo terreno, os eletrodomésticos começaram a fumaçar e explodir internamente, como a televisão, por exemplo” .

Enarde disse que correu para sua casa no mesmo instante, já que o fogo estava tomando proporções maiores. “Comecei a me desesperar. Peguei um balde com água e comecei a jogar no fogo, sem se dar conta de quem um fogo causado por pane elétrica, ao receber água, pode causar morte por conta do contato da água com a descarga. Eu estava ali, jogando água no fogo, molhado, chuva caindo e correndo risco de morte”, contou.

Todos os móveis da casa começaram a queimar, incluindo madeira, eletrodomésticos e até as paredes. “Eu não sei como estou aqui contando essa história”, continuou.

Quando finalmente conseguiu apagar o fogo em sua residência, Enarde escutou gritos partindo da casa da vizinha, que também estava pegando fogo com a pane elétrica.

“Corri pra lá e vi que estavam na mesma situação que eu acabara de enfrentar. Rapidamente pegamos os baldes e começamos a pagar o fogo”, enfatizou.

Um de seus vizinhos, ao tocar em uma televisão, que mesmo desligada da tomada, estava conectada à antena parabólica, recebeu uma descarga que pipocou parte de suas mãos e dos pés, quando caiu desmaiado ao chão, mas foi socorrido pelos familiares.

O prejuízo foi grande, de acordo com Enarde. “Uma noite de pânico”, finalizou.

Em nota enviada à nossa reportagem, a Energisa comentou o assunto:

A Energisa Acre informa que na sexta-feira, 3 de abril, ocorreu um acidente na rede de distribuição de energia causado pela queda de árvore de grande porte, no KM 14 de Porto Acre. Os clientes que tiveram eletrodomésticos queimados decorrente da situação podem solicitar o ressarcimento pelo 0800 647 7196 ou pelo WhatsApp 68. 99233-0341. A empresa irá proceder o ressarcimento de acordo com a legislação vigente.

Confira o vídeo:

