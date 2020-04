Após vídeo de respirador quebrado, Sesacre esclarece que Upa tinha aparelho reserva

A gerência explica que, tão logo o equipamento apresentou defeito, um novo aparelho foi colocado no lugar do que estava em pane

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da UPA do Segundo Distrito, esclarece que o paciente que aparece em vídeo de internet na referida unidade não sofreu nenhum prejuízo na estabilização de seu quadro de dispneia [respiração descompassada e ofegante], porque outro equipamento, em pleno funcionamento, substituiu imediatamente o que apresentou problemas.

A gerência da UPA do Segundo Distrito explica que, tão logo o equipamento apresentou defeito, um novo aparelho foi colocado no lugar do que estava em pane.

E nesse intervalo, a integridade do paciente foi mantida por meio de um balão manual, que funcionou normalmente até que o moto-respirador defeituoso fosse reposto. O paciente se encontra, neste momento, internado na ‘UTI Covid’, no 5º andar do Pronto-Socorro de Rio Branco, para onde foi removido.

A Sesacre comunica ainda que, nesta sexta-feira, 10, estão sendo providenciados mais dois aparelhos para a unidade, e um técnico está fazendo os reparos à máquina defeituosa, perfazendo em breve um número de quatro motor-respiradores disponíveis para pacientes, com suspeitas ou confirmados de Covid-19, na unidade.

A equipe da UPA do Segundo Distrito continua à disposição para quaisquer esclarecimentos.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários