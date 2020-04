BBB20: antes do paredão, jogadores intensificam campanha por Babu

A exemplo do que ocorreu com Felipe Prior, o 10º eliminado desta edição do reality da Globo, ator ganhou a torcida da comunidade do futebol

Participante favorito entre os jogadores de futebol, o ator Babu Santana encara nesta terça-feira (14/04) seu oitavo paredão no BBB20.

A exemplo do que ocorreu com Felipe Prior, o 10º eliminado desta edição do reality show da Globo, Babu ganhou a torcida da comunidade do futebol.

Os jogadores intensificaram a torcida por Babu nas últimas horas antes do paredão desta noite. Eles pedem para que os fãs votem para eliminar Giselly. Ela e Mari concorrem com Babu para ver quem fica na casa.

Veja abaixo a campanha dos jogadores:

E aí, quem tá votando pra ajudar o Paizão a ficar? @BabuSantana Aqui o ritmo tá alucinante. Quem vem? #FicaBabu — Everton Ribeiro (@evertonri) April 14, 2020

Ja votaram pra Gizelly sair hoje? 🤨 — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) April 14, 2020

Já votaram para o nosso paizão ficar? ⁦@BabuSantana⁩ ❤️ pic.twitter.com/Ik3NnzJEqm — Gabriel Barbosa (@gabigol) April 14, 2020

Reuni a galera do pubg MOBILE pra dizer q é a tropa do BABU hahaha @BabuSantana pic.twitter.com/bLy20ULoQt — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 14, 2020

